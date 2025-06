Angolano é operado a 11.000 km de distância pela primeira vez na África

Um paciente com câncer em Angola foi operado por um médico nos Estados Unidos através da cirurgia robótica e está se recuperando com sucesso do procedimento nesta quinta-feira (19), na primeira intervenção remota realizada na África.

A prostatectomia - ablação parcial ou completa da próstata - realizada em 14 de junho é a primeira operação realizada a uma distância tão grande entre o paciente e o médico, informaram os hospitais que organizaram o procedimento.

A intervenção cirúrgica foi "realizada com sucesso" por Vipul Patel, diretor médico do Global Robotics Institute, que integra o Adveth Celebration Hospital no estado americano da Flórida.

"O procedimento foi realizado a uma distância de quase 11.000 km, tornando-se a primeira telecirurgia realizada a esta grande distância", indicou o hospital AdventHealth Celebration em um comunicado na quarta-feira.

O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento (CHDC), em Luanda, onde o paciente foi operado, disse que esta foi "a primeira cirurgia remota realizada em Angola e no continente africano".

Uma equipe multidisciplinar de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, engenheiros e um membro da equipe de Patel estavam presentes na enfermaria em Luanda, informou o CHDC.

A operação "correu bem", disse à AFP o diretor do hospital angolano, Carlos Alberto Masseca.

Três dias após o procedimento, o paciente, Fernando da Silva, de 67 anos, pôde voltar para casa.

Segundo Patel, a cirurgia é um "avanço magnífico não apenas tecnologicamente, mas também para a equidade da saúde mundial".

