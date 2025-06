Com gastroenterite, Mbappé é hospitalizado para realizar exames

O atacante francês do Real Madrid, Kylian Mbappé, que não pôde estrear pelo Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes na quarta-feira (1 a 1 contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita), foi hospitalizado para passar por exames médicos devido a uma gastroenterite, anunciou o clube nesta quinta-feira (19).

"Nosso jogador Kylian Mbappé tem um caso agudo de gastroenterite e foi hospitalizado para vários exames e tratamento adequado", informou o Real Madrid em um breve comunicado.

Mbappé estava com febre havia vários dias, o que o impediu de jogar na estreia de sua equipe na Copa de Clubes contra o Al-Hilal, no Hard Rock Stadium, em Miami, na quarta-feira.

O craque francês não treinou na terça-feira, na última sessão comandada por Xabi Alonso, pelo mesmo motivo, embora tenha treinado com o restante do elenco nos dois dias anteriores.

"Ele esteve mal nos últimos dois dias, com um processo viral significativo. Temos que ver como ele vai melhorando dia após dia", disse Alonso na coletiva de imprensa após a partida contra o Al-Hilal.

O Real Madrid vai enfrentar o mexicano Pachuca, em Charlotte, no domingo, pela segunda rodada do Grupo H do torneio.

Questionado se o francês estaria disponível para esta segunda partida, Alonso respondeu: "Não sabemos, temos que ver como vai ser sua recuperação".

