Autoridades mexicanas descobrem túnel clandestino em fronteira com EUA

Forças de segurança do México encontraram nesta quarta-feira (18) um túnel clandestino na cidade fronteiriça de Tijuana, no noroeste do país, que liga à localidade americana de San Diego, informaram as autoridades.

Essas passagens subterrâneas costumam ser utilizadas por criminosos para o tráfico de pessoas e drogas ao longo da fronteira de aproximadamente 3.100 km entre ambos os países.

O túnel, de 350 metros de comprimento, foi localizado por soldados e policiais no interior de uma residência, onde também foram encontradas "diversas doses de metanfetamina", informou a Secretaria de Segurança federal em comunicado.

A operação foi realizada "em coordenação" com autoridades dos Estados Unidos, disse a jornalistas Laureano Carrillo, secretário de Segurança do estado de Baja California.

Em janeiro, forças de segurança de ambos os países encontraram um túnel clandestino que ligava a mexicana Ciudad Juárez (norte) com El Paso, no estado do Texas.

O governo mexicano multiplicou as prisões e apreensões de drogas em meio às ameaças do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas ao México sob a alegação de que o país vizinho permite a entrada de drogas e migrantes irregulares a seu território.

