Declarações de Trump sobre Irã afetam cotações do petróleo

Os preços internacionais do petróleo fecharam perto do equilíbrio nesta quarta-feira (18), em uma sessão volátil marcada pelas numerosas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Irã.

A cotação do barril de tipo Brent para entrega em agosto subiu 0,33% em Londres, para 76,70 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em julho, avançou 0,40%, para 75,14 dólares.

"O mercado está hipersensível", indicou à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA, ao destacar uma "extrema volatilidade nas últimas 24 horas".

No início do dia, "os preços subiram com força devido à percepção de que o presidente Trump estaria perto de um ataque militar ao Irã", disse Yawger.

Porém, mais tarde, vários sinais "fizeram o mercado acreditar que seria possível conseguir algum tipo de cessar-fogo" entre Israel e Irã, assinalou o analista.

Em particular, Trump afirmou que o Irã havia entrado em contato com os Estados Unidos para negociar. "Inclusive, sugeriram vir à Casa Branca", declarou o presidente americano sobre a República Islâmica.

Os preços do petróleo recuaram então, caindo cerca de 2% em relação ao fechamento de terça-feira, enquanto o mercado minimizava a probabilidade de uma participação dos Estados Unidos, aliado de Israel, no conflito.

No entanto, o otimismo dos operadores veio abaixo mais para o final da sessão, especialmente diante do desmentido do Irã.

"Nenhum funcionário iraniano jamais pediu para rastejar até as portas da Casa Branca", escreveu na rede social X a representação diplomática iraniana nas Nações Unidas.

As declarações de Trump eclipsaram por completo a forte queda registrada nas reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos revelada nesta quarta, normalmente vista como um fator de alta para os preços.

Na semana encerrada em 13 de junho, esses estoques retrocederam em 11,5 milhões de barris, enquanto os analistas previam uma queda de aproximadamente 2,5 milhões de barris, segundo a média do mercado elaborada pela agência Bloomberg.

pml-tmc/tu/eb/ad/dga/rpr/am