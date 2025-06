Rússia não tem chance contra uma Otan unida, diz chefe da diplomacia europeia

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) UE, Kaja Kallas, afirmou nesta quarta-feira (18) que a Rússia não tem "nenhuma chance" contra a Otan, mas destacou que a aliança militar deve manter sua unidade.

"Manter a unidade da aliança é tão prioritário quanto aumentar os gastos com defesa", disse Kallas sobre a reunião de cúpula da Otan programada para a próxima semana em Haia.

Dos 32 países que integram a Otan, 23 também estão na União Europeia (UE).

Na visão de Kallas, a Rússia já é "uma ameaça direta para a UE" e por isso é essencial proteger a unidade da aliança militar transatlântica.

"Aqueles que têm fronteira com a Rússia, sentem com frequência suas provocações", disse Kallas, ex-primeira-ministra da Estônia e nascida neste país quando ainda era parte da União Soviética.

"Aqueles de nós que viveram o imperialismo soviético sentem ainda mais", acrescentou.

Ela insistiu que a ameaça que a Rússia representa agora não se limita aos países vizinhos. "É um problema para todos nós", afirmou.

Na reunião de cúpula de Haia (Países Baixos), os países da Otan terão como prioridade uma discussão sobre um aumento significativo dos gastos militares.

O governo dos Estados Unidos pressiona para que o nível de gastos passe do atual equivalente a 2% de cada PIB nacional para 5%, um salto que no momento parece fora do alcance da maioria dos países.

