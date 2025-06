Juventus quer curar suas feridas na estreia na Copa de Clubes contra o Al Ain

Após encerrar a temporada sem um único troféu, a Juventus buscará se reerguer às custas do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes, nesta quarta-feira (18), em Washington, nos Estados Unidos.

Embora tenha garantido uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, a 'Vecchia Signora' saiu de mãos vazias da temporada 2024-2025, um duro golpe para uma equipe que acumulou vários títulos na última década.

A 'Juve' não conseguiu trazer de volta, como se especulava, o técnico italiano Antonio Conte, campeão da Serie A com o Napoli e ícone do time 'Bianconero', ao qual levou a três títulos consecutivos da liga entre 2011 e 2014.

A diretoria optou então por renovar o contrato pelas próximas duas temporadas de Igor Tudor, o treinador croata que estará à beira do campo na estreia na Copa de Clubes contra o time mais vitorioso dos Emirados Árabes Unidos.

O Al Ain, com a presença marcante do goleiro português Rui Patrício, será o primeiro obstáculo da Juve no Grupo G, onde os italianos enfrentarão também os marroquinos do Wydad Casablanca antes de fechar a fase de grupos contra outro gigante que quer se redimir após uma temporada decepcionante: o Manchester City de Pep Guardiola.

- "Verão nosso futebol italiano" -

A Juventus espera que sua primeira participação em um Mundial de Clubes — a equipe só disputou a Copa Intercontinental, conquistada em 1985 e 1996 — seja o ponto de partida para reconstruir sua grandeza.

"Verão um bom time, jogadores de alto nível, um bom treinador... enfim, verão o nosso futebol italiano", prometeu o meio-campista francês Khéphren Thuram à Fifa.

A Juventus também reforçou seu ataque com as renovações por empréstimo do francês Randal Kolo Muani e do português Francisco Conceição, cujos passes pertencem ao PSG e ao Porto, respectivamente, times também presentes nos Estados Unidos.

No entanto, não teve a mesma sorte com o zagueiro português Renato Veiga, querido por Tudor, que retornou ao Chelsea, embora o clube inglês não o tenha inscrito para esta renovada competição da Fifa.

"As pessoas sabem o que a Juventus representa no mundo do esporte. Não viemos aqui para somar números, viemos para competir. Veremos até onde podemos chegar", disse Tudor em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O técnico afirmou que o zagueiro Federico Gatti e o meio-campista Manuel Locatelli não serão titulares na partida de estreia devido a desconfortos físicos.

- Novos ares -

Classificada pelo coeficiente da Uefa, a Juve começará sua história no torneio no Audi Field às 22h00 (horário de Brasília), um dos poucos estádios da Copa de Clubes construídos especificamente para receber partidas de futebol.

"Vamos jogar contra times que normalmente não enfrentamos; haverá estilos de futebol diferentes", disse Thuram.

Com muito menos pressão, o Al Ain, do técnico sérvio Vladimir Ivi?, vai encarar uma chave em que se destacam as duas equipes europeias.

Os árabes garantiram sua passagem para os Estados Unidos como vencedores da Liga dos Campeões da Ásia de 2024, troféu que conquistaram ao derrotar o Yokohama F. Marinos, do Japão, por 6 a 3 na final.

Desde esse título, conquistado sob o comando do argentino Hernán Crespo, as coisas pioraram. Eles terminaram em quinto lugar no último campeonato e em último em seu grupo na recente Liga dos Campeões da Ásia.

Mas o vice-campeão do Mundial de 2018, derrotado por ninguém menos que o Real Madrid (4 a 1) quando apenas sete times disputavam o título, pode ganhar um novo impulso em território americano.

"É uma experiência incrível estar com tantos grandes clubes e, para nós, é um prazer estar aqui", disse Rui Patrício, que conquistou a Eurocopa com Portugal em 2016 e a Liga das Nações da Europa em 2019.

Prováveis escalações:

Juventus: Michele Di Gregorio - Pierre Kalulu, Nicolo Savona, Lloyd Kelly - Nicolás Gonzalez, Khéphren Thuram, Weston McKennie, Andrea Cambiaso - Francisco Conceição, Kenan Yildiz - Kolo Muani. Técnico: Igor Tudor.

Al Ain: Rui Patrício - Kouame Autonne - Yongwoo Park, Fábio Cardoso - Abdoul Traore, Yahia Nader, Matías Palacios, Erik - Alejandro Romero - Kodjo Laba, Soufiane Rahimi. Técnico: Vladimir Ivi?.

raa/ma/cl/aam