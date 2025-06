Ex-advogada de 'El Chapo' deve assumir como juíza eleita no México

Uma ex-advogada do narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán deve ser eleita juíza em um estado do norte do México, de acordo com a apuração publicada nesta terça-feira (17) de 99,6% dos votos de uma inédita eleição judicial.

Com participação muito baixa, os mexicanos elegeram em 1º de junho todos os seus juízes em uma votação sem precedentes no mundo, que gerou dúvidas sobre a independência do Judiciário em relação aos partidos políticos e ao crime organizado.

Silvia Delgado, que defendeu o fundador do violento Cartel de Sinaloa antes de sua extradição para os Estados Unidos em 2017, onde cumpre prisão perpétua, concorre a uma vaga de juíza no estado mexicano de Chihuahua, no norte do país.

A advogada aparece como a segunda mais votada entre as cinco que devem assumir como juízas de primeira instância especializada em matéria penal em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos.

Sua candidatura foi uma das mais questionadas. Ela afirmou que sua única relação com Guzmán foi profissional, mas a ONG Defensorxs a incluiu entre cerca de 20 candidatos considerados "de risco".

O Cartel de Sinaloa é uma das seis organizações criminosas que o governo dos Estados Unidos classificou como "organização terrorista estrangeira" em fevereiro, por considerá-la "responsável por parte significativa do fentanil ilícito e de outras drogas" que entram no país.

No total, os eleitores mexicanos foram convocados a escolher 881 juízes em nível federal — incluindo os nove membros da Suprema Corte — e cerca de 1.800 em 19 dos 32 estados. O país deve realizar eleições complementares em 2027.

ai/jla/ad/lm/rpr