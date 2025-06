GP do Canadá continuará no calendário da Fórmula 1 até 2035

O Grande Prêmio do Canadá, disputado no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, continuará no calendário da Fórmula 1 até 2035, depois da extensão do atual contrato, que ia até 2031, informou o Formula One Group nesta terça-feira (17).

"Esta corrida tem uma história incrível e um circuito que presta homenagem a uma verdadeira lenda, Gilles Villeneuve. Montreal é uma cidade fantástica, cheia de vida e com fãs apaixonados, e estou feliz por anunciar que continuaremos correndo aqui até 2035", declarou Stefano Domenicali, diretor-executivo da F1, em comunicado.

O GP do Canadá, cuja 54ª edição foi vencida pelo britânico George Russell (Mercedes) no último domingo, está no calendário da categoria desde 1967.

Fora da Europa, é a corrida mais antiga da F1 e, depois de duas edições em Mont Tremblant e oito em Mosport Park, é disputada desde 1978 no circuito Gilles Villeneuve (4,361 km), localizado na ilha de Notre Dame, no meio do rio Saint Laurent, em Montreal.

Os pilotos que mais venceram no traçado canadense, com sete vitórias cada um, são os heptacampeões mundiais Michael Schumacher e Lewis Hamilton.

