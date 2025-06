Alcaraz avança à 2ª rodada do ATP 500 de Queen's

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, estreou na temporada de grama nesta terça-feira (17) com vitória sobre o australiano Adam Walton (N.86) e avançou à segunda rodada do ATP 500 de Queen's.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/4), em uma hora e 42 minutos.

Seu próximo adversário será o também espanhol Jaume Munar (N.59), que passou de fase com a desistência por lesão de outro australiano, Jordan Thompson (N.37).

Contra Walton, Alcaraz conseguiu uma quebra no sétimo game da partida (4-3) e essa vantagem foi suficiente para fechar o primeiro set em 6-4.

Na segunda parcial, Walton teve dois set points quando vencia por 5-4 no saque do espanhol, que defendeu seu serviço e selou a vitória no tie-break.

Também nesta terça-feira, o australiano Alex de Minaur (N.12) e o americano Ben Shelton (N.10) foram eliminados em seus jogos de estreia.

Já o britânico Jack Draper (N.6) confirmou o favoritismo e venceu o americano Jenson Brooksby (N.149) por 2 sets a 0 (6-3 e 6-1).

Disputado na grama, o torneio de Queen's é um dos eventos preparatórios para Wimbledon (30 de junho - 13 de julho).

-- ATP 500 de Queen's:

. Simples masculino - Primeira rodada:

Carlos Alcaraz (ESP) x Adam Walton (AUS) 6-4, 7-6 (7/4)

Jaume Munar (ESP) x Jordan Thompson (AUS) 7-5, (abandono)

Reilly Opelka (EUA) x Camilo Ugo (ARG) 7-6 (8/6), 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) x Ben Shelton (EUA) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Jiri Lehecka (CZE) x Alex de Minaur (AUS) 6-4, 6-2

Brandon Nakashima (EUA) x Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-7 (10/12), 7-6 (7/5), 6-4

Alexei Popyrin (AUS) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-2, 6-7 (9/11), 7-6 (7/3)

Jack Draper (GBR) x Jenson Brooksby (EUA) 6-3, 6-1

