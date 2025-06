Israel está fazendo 'o trabalho sujo' por 'todos nós' no Irã, afirma chanceler alemão

O chefe do governo alemão, Friedrich Merz, expressou, nesta terça-feira (17), um forte apoio a Israel no conflito com o Irã, à margem da cúpula do G7 no Canadá.

"Esse é o trabalho sujo que Israel está fazendo por todos nós. Também somos vítimas desse regime. Esse regime clerical trouxe morte e destruição ao mundo", disse Merz em uma entrevista à emissora ZDF.

"Suponho que os ataques dos últimos dias enfraqueceram consideravelmente o regime clerical e é pouco provável que recupere sua força anterior, o que torna o futuro do país incerto", disse Merz em outra entrevista, à tevê alemã Welt.

"Grande parte da liderança militar e da 'Guarda Revolucionária' não estão mais vivos, portanto as coisas não serão como antes", acrescentou.

Ao ser questionado se acredita que os Estados Unidos possam se envolver na campanha militar contra o Irã, Merz avaliou que "ainda não há uma decisão do governo americano".

"Agora depende muito de quão disposto o regime (iraniano) está de voltar à mesa de negociações" sobre seu programa nuclear, indicou.

Na sexta-feira, Israel lançou uma campanha aérea surpresa contra instalações militares e nucleares em todo Irã, com o objetivo declarado de prevenir que seu inimigo passe a ter armas atômicas.

Mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também sugeriu que a campanha pode ter objetivos mais amplos.

O Irã é governado por líderes clericais desde a Revolução Islâmica de 1979, e foi acusado durante muito tempo por países ocidentais de abusos contra os direitos humanos e por reprimir brutalmente a dissidência.

