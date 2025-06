João Fonseca cai na 1ª rodada do ATP 500 de Halle; Sinner avança

O tenista brasileiro João Fonseca, número 57 do mundo, foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 de Halle, disputado na grama, derrotado pelo italiano Flavio Cobolli (N.24) nesta terça-feira (17).

Cobolli fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 7-6 (7/3) e 7-6 (10/8), em duas horas e 44 minutos.

O jogador brasileiro chegou a ter um match point na partida, mas Cobolli, campeão do ATP 500 de Hamburgo há três semanas, se salvou e logo depois selou a vitória.

João Fonseca, 18 anos, terá agora que esperar para conseguir sua primeira vitória sobre a grama no circuito da ATP, depois de ter caído também na primeira rodada do torneio de Halle no ano passado.

Por sua vez, o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceu o alemão Yannik Hanfmann (N.138) e avançou para a próxima fase.

Em seu primeiro jogo desde a derrota na final de Roland Garros para Carlos Alcaraz, Sinner se impôs por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 30 minutos.

Defensor do título em Halle, o italiano de 23 anos terá como próximo adversário o cazaque Alexander Bublik (N.44), campeão do torneio em 2023.

Nos demais jogos disputados nesta terça-feira, o argentino Tomás Etcheverry (N.63) eliminou o espanhol Pedro Martínez (N.54), e o americano Alex Michelsen (N.33) avançou ao bater outro argentino, Francisco Cerúndolo (N.18).

O ATP 500 de Halle, na Alemanha, é um dos eventos preparatórios para o torneio de Wimbledon, de 30 de junho a 13 de julho.

-- ATP 500 de Halle:

. Simples masculino - Primeira rodada:

Tomás Machac (CZE) x Jesper de Jong (HOL) 7-5, 3-6, 6-3

Andrey Rublev (RUS) x Sebastian Ofner (AUT) 6-3, 6-4

Tomás Etcheverry (ARG) x Pedro Martínez (ESP) 6-1, 6-3

Alex Michelsen (EUA) x Francisco Cerundolo (ARG) 2-6, 7-5, 6-4

Denis Shapovalov (CAN) x Ugo Humbert (FRA) 6-4, 4-6, 7-6 (7/4)

Flavio Cobolli (ITA) x João Fonseca (BRA) 5-7, 7-6 (7/3), 7-6 (10/8)

./bds/dam/mcd/cb/aa