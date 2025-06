Fed começa reunião com expectativa de manter taxas

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) iniciou, nesta terça-feira (17), uma reunião de política monetária de dois dias na qual se espera que seu presidente mantenha as taxas de juros apesar das pressões do presidente Donald Trump para que reduzi-las.

As autoridades do Fed acompanham de perto os efeitos das tarifas de Trump com o objetivo de medir seu impacto na inflação e no mercado de trabalho.

Os funcionários começaram a reunião às 9h (10h em Brasília) em Washington, disse o Fed.

Está previsto que o Banco Central torne pública sua decisão às 14h locais (15h em Brasília) de quarta-feira.

Embora o Fed tenha começado a baixar as taxas de referência desde seus máximos recentes ao moderar a inflação (que havia disparado durante a pandemia), manteve as taxas estáveis este ano diante da incerteza causada na economia pelas tarifas de Trump.

As taxas de juros permanecem entre 4,25% e 4,50%, mas o presidente instou repetidamente o Fed a reduzi-las em um ponto percentual.

"O Federal Reserve pode ser paciente e esperar para ver como as tarifas afetam a inflação e o mercado de trabalho neste verão (norte)", disse Ryan Sweet, economista-chefe para os Estados Unidos da Oxford Economics.

