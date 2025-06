PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL IRÃ CONFLITO: Trump afirma que deseja 'fim real' para conflito Israel-Irã e não cessar-fogo

CANADÁ G7 EUA: G7 pede 'desescalada' no Oriente Médio; Trump retorna aos Estados Unidos

=== ISRAEL IRÃ CONFLITO ===

TEERÂ:

Trump afirma que deseja 'fim real' para conflito Israel-Irã e não cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (17) que deseja "um fim real" para o conflito entre Israel e Irã, e não apenas um cessar-fogo, no quinto dia de guerra aberta entre os países inimigos.

FRANKFURT:

Diáspora iraniana, entre a angústia e a esperança de mudança do regime

Os iranianos da diáspora na Europa sentem-se divididos entre a esperança de uma mudança de governo em Teerã e a violência da guerra com Israel, que ameaça seus parentes no país, segundo diversos depoimentos coletados pela AFP.

=== CANADÁ G7 EUA ===

KANANASKIS:

G7 pede 'desescalada' no Oriente Médio; Trump retorna aos Estados Unidos

Os líderes do G7 pediram uma "desescalada" no conflito entre Israel e Irã e no Oriente Médio, pouco antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonar de maneira prematura o encontro de cúpula do grupo no Canadá.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

KIEV:

Ataques russos deixam 14 mortos em Kiev

Ao menos 14 pessoas, incluindo um cidadão americano, morreram nesta terça-feira (17) em bombardeios russos contra Kiev que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, classificou como "um dos ataques mais horríveis" contra a capital.

SARAJEVO:

Sobreviventes de 'campos de estupro' na Bósnia pedem justiça 30 anos depois

Zehra Murguz levou anos para revelar o que aconteceu com ela e outras mulheres muçulmanas nos "campos de estupro" administrados pelas forças sérvias durante a Guerra da Bósnia.

GRAVELINES:

Migrantes com crianças correm em direção a barcos superlotados no norte da França

Ao amanhecer, homens, mulheres e crianças com coletes salva-vidas correm pela praia em direção ao mar no norte da França, sob o olhar vigilante da polícia, com o objetivo de realizar seu sonho: chegar ao Reino Unido.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Jovens utilizam IA para se informar e X resiste apesar das críticas

A tentação de utilizar os robôs conversacionais como ChatGPT para se informar é uma das tendências crescentes entre os jovens, enquanto o X, criticado como uma correia de transmissão do extremismo, resiste como vetor de informação, segundo os especialistas.

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

