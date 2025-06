Xi declara que está 'profundamente preocupado' com ofensiva de Israel contra Irã

O presidente chinês, Xi Jinping, declarou, nesta terça-feira (17), que está "profundamente preocupado" com as consequências da ofensiva israelense contra o Irã e acrescentou que a China se opõe a "qualquer ação que atente contra a soberania" de outros países.

"A ação militar de Israel contra o Irã provocou uma escalada repentina das tensões no Oriente Médio, o que preocupa profundamente a China", declarou Xi durante uma reunião com o presidente uzbeque no Cazaquistão, informou a agência estatal Xinhua.

"Nos opomos a qualquer ação que atente contra a soberania (...) de outros países", acrescentou.

Xi Jinping também fez um apelo por uma desescalada do conflito entre Irã e Israel "o quanto antes", segundo a imprensa estatal chinesa.

"Todas as partes deveriam trabalhar para reduzir a tensão do conflito", declarou o mandatário.

