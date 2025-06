Guarda Revolucionária reivindica ataque contra centro do Mossad em Tel Aviv

A Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, reivindicou nesta terça-feira um ataque ao centro do serviço de inteligência externa de Israel, o Mossad, em Tel Aviv, no quinto dia de conflito militar aberto.

A Guarda "atacou o centro de inteligência militar do Exército do regime sionista, AMAN, e o centro de planejamento de operações terroristas do regime sionista, o Mossad, em Tel Aviv. Este centro está atualmente em chamas", afirma um comunicado lido na televisão estatal.

