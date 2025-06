Defesa Civil de Gaza relata 47 mortes por disparos israelenses perto de centro de ajuda

A Defesa Civil da Faixa de Gaza afirmou nesta terça-feira (17) que as forças israelenses mataram pelo menos 47 pessoas que estavam reunidas perto de um centro de distribuição de ajuda, no sul do território palestino.

O porta-voz do organismo de resgate, Mahmud Bassal, declarou à AFP que mais de 200 pessoas ficaram feridas no incidente, que aconteceu quando milhares de palestinos se reuniram para receber ajuda em Khan Yunis.

"Drones israelenses dispararam contra as pessoas. Minutos depois, tanques israelenses lançaram vários projéteis (...) o que causou um grande número de mártires e feridos", afirmou.

