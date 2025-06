Guirassy é 'perigoso', mas Fluminense quer 'neutralizar' todo o Dortmund, diz Renato

O atacante Serhou Guirassy é um jogador perigoso, mas o Fluminense se preparou para neutralizar não só a ele, mas todo o time do Borussia Dortmund na estreia da equipe carioca na Copa do Mundo de Clubes, disse o técnico Renato Gaúcho nesta segunda-feira (16).

"É um jogador difícil de ser marcado, mas aquilo que falei, nesses dias todos eu procurei estudar muito o nosso adversário, não só individualmente, mas coletivamente. Treinamos bastante para neutralizar não só A, B ou C, mas toda a equipe deles", disse Renato em entrevista coletiva em East Rutherford, Nova Jersey.

Guirassy, jogador da seleção da Guiné, brilhou na temporada 2024/2025, terminando como artilheiro da Liga dos Campeões ao lado do brasileiro Raphinha (Barcelona) com 13 gols e como vice-artilheiro do Campeonato Alemão com 21 gols, cinco a menos que o inglês Harry Kane (Bayern de Munique).

"O que eu mais peço aos meus jogadores é coragem e personalidade para jogar. O Borussia vai ter o nosso respeito, sem nenhuma dúvida, mas podem ter certeza de que não vamos só defender o tempo todo", continuou Renato.

O Fluminense vai abrir o Grupo F da Copa de Clubes com um duelo vital contra os alemães para definir o rumo da chave, que também conta com o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul.

Renato, campeão da Copa Intercontinental de 1983 pelo Grêmio como jogador, afirmou que tem "praticamente" todo o elenco à disposição para a estreia no Mtlife Stadium.

"São três jogos para que a gente possa passar à próxima fase", apontou o treinador. "Essa é uma grande oportunidade para alguns jogadores do Fluminense, que sonham com jogar na Europa, para serem olhados e contratados por algum time europeu".

Sexto colocado no Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Tricolor carioca promete um futebol vistoso na Copa de Clubes.

"Podem ter certeza de que tudo o que estamos mostrando no Brasil vamos colocar em prática no Mundial", prometeu Renato. "Na parte técnica, muitos jogadores deles não têm a personalidade e a qualidade nos pés dos jogadores brasileiros".

raa/cl/cb