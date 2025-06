Israel atacará 'ditador iraniano' em 'todas as frentes', alertou ministro israelense da Defesa

Israel atacará "o ditador iraniano em todas as frentes", onde quer que esteja, disse o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, nesta segunda-feira (16), em referência aos centros de poder do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

"A autoridade de difusão da propaganda e da incitação do regime iraniano foi atacada [pelo Exército israelense] depois da evacuação em massa dos habitantes dos arredores. Atacaremos o ditador iraniano em todas as frentes", afirmou Katz.

Nesta segunda-feira, Israel bombardeou o prédio da Rádio e Televisão da República Islâmica do Irã (IRIB), que depende diretamente do gabinete de Khamenei, interrompendo imediatamente sua transmissão ao vivo, embora tenha sido retomada posteriormente.

mib-adp/ds/ami/es-jvb/meb/yr/aa