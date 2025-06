Oito jogadores da Salernitana são hospitalizados por intoxicação alimentar

Oito jogadores da Salernitana foram hospitalizados por intoxicação alimentar ao retornarem na madrugada desta segunda-feira (16) de Gênova, onde a equipe de Salerno foi derrotada pela Sampdoria (2 a 0) no jogo de repescagem para se manter na segunda divisão italiana.

"A Salernitana anuncia que cancelou o treino programado para segunda-feira devido a uma grave intoxicação alimentar que afetou 21 membros do clube, entre jogadores e funcionários", explicou a Salernitana em comunicado.

"A situação exigiu a intervenção de ambulâncias na chegada ao aeroporto de Salerno e a hospitalização de grande parte das pessoas afetadas", acrescenta a nota.

"O clube ativou imediatamente todos os protocolos necessários para proteger a saúde de seus membros e informou às autoridades competentes, reservando-se o direito de tomar qualquer ação, tanto esportiva quanto de outra natureza, para preservar os interesses do clube e de seus membros poucos dias antes do jogo de volta", continua.

A Salernitana pediu as autoridades esportivas que o jogo de volta, originalmente marcado para terça-feira, seja adiado.

O mata-mata de repescagem da Serie B, a segunda divisão italiana, já teve uma reviravolta inesperada: a Sampdoria, inicialmente rebaixada pela primeira vez para a Serie C (terceira divisão), não iria disputá-lo, mas a punição com a retirada de quatro pontos do Brescia mudou a situação.

O Brescia, que está à beira da falência, caiu para a 18ª posição, sinônimo de rebaixamento, atrás da 'Samp', que agora pode garantir a permanência vencendo a Salernitana.

