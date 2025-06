Sinner diz que passou "noites sem dormir" após perder final de Roland Garros para Alcaraz

Jannik Sinner passou noites sem dormir após perder a final de Roland Garros para o espanhol Carlos Alcaraz, admitiu o próprio tenista italiano número um do mundo neste domingo (15), ao chegar à Alemanha para participar do torneio ATP 500 de Halle, um aquecimento para Wimbledon.

Há apenas uma semana, Sinner foi derrotado por Alcaraz na decisão de Roland Garros, apesar de chegar a ter uma vantagem de dois sets e três match points a seu favor no quarto set.

A batalha épica foi decidida no super tie-break do quinto set, após 5 horas e 29 minutos de jogo, a final mais longa da história do torneio parisiense: 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (10/2).

"Sim, passei algumas noites sem dormir, embora ache que as coisas estão melhorando a cada dia", admitiu Sinner, que agradeceu o apoio da "família e dos amigos".

"Isso é o mais importante para mim. O tênis é importante na minha vida, mas minha família e meus amigos são ainda mais. No entanto, penso com frequência na partida" contra Alcaraz.

Sinner, que também reconheceu ter pensado "muitas vezes" nos três match points que perdeu em Paris, quer virar a página: "Acho positivo para mim jogar outro torneio, porque cada partida é um novo começo, e preciso estar mentalmente preparado para dar o meu máximo em quadra. Então, é ótimo estar aqui em Halle."

Neste torneio em superfície de grama na Alemanha, Sinner (de 23 anos) também defenderá o título conquistado no ano passado.

Seria o primeiro título do italiano desde que cumpriu uma suspensão de três meses por dois exames antidoping no ano passado.

Em seu retorno, ele perdeu as finais de Roma e Roland Garros, ambas no saibro e contra Alcaraz.

tba/ll/mcd/dam/aam