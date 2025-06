Macron visita Groenlândia para expressar sua solidariedade ante ameaças de Trump

O presidente francês, Emmanuel Macron, criticou seu homólogo americano, Donald Trump, neste domingo (15), na Groenlândia, por suas ideias sobre a anexação deste território autônomo dinamarquês e expressou sua "solidariedade" com a ilha ártica.

Desde as ameaças de anexação de Trump, Macron é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a viajar para este vasto território, aproximadamente nove vezes o tamanho do Reino Unido, com 80% de sua superfície coberta por gelo.

O presidente francês chegou por volta das 11h20, horário local (09h20 no horário de Brasília), a Nuuk, a capital, onde dezenas de groenlandeses o aguardavam no aeroporto.

"Vim (...) para expressar a solidariedade da França e da União Europeia pela soberania e integridade territorial deste território e para enfrentar seus desafios, que são os do crescimento econômico, da emergência climática e da educação", disse ele na presença da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e do chefe de Governo groenlandês, Jens-Frederik Nielsen.

Macron expressou à imprensa sua discordância com o desejo de Trump de tomar o território autônomo. "Não é o que se faz entre aliados", disse ele.

Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump afirmou repetidamente que quer assumir o controle da Groenlândia, rica em recursos e estrategicamente localizada, citando preocupações de segurança.

vl/hgs/es/pc/aa