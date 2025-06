Taremi, atacante da Inter, está retido no Irã e vai perder início da Copa de Clubes

O atacante iraniano da Inter de Milão, Mehdi Taremi, está retido em Teerã devido ao conflito entre Irã e Israel e perderá o início da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, confirmou o clube italiano neste sábado (14).

Taremi, de 32 anos, viajou ao seu país natal para a partida de 10 de junho contra a Coreia do Norte, na qual marcou um gol na vitória por 3 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Depois disso, o atacante não conseguiu embarcar em um voo para se juntar à concentração da Inter em Los Angeles, nos Estados Unidos, devido aos bombardeios entre Israel e Irã.

Uma fonte da Inter confirmou à AFP que Taremi está retido em seu país.

A Inter inicia sua campanha na Copa do Mundo de Clubes com uma partida contra o mexicano Monterrey na terça-feira, no Rose Bowl, em Pasadena, ao leste de Los Angeles.

Esta partida também marcará a estreia do novo técnico, Cristian Chivu, que foi nomeado na segunda-feira como sucessor de Simone Inzaghi, que deixou o cargo após a goleada por 5 a 0 sofrida diante do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões.

Na coletiva de imprensa de apresentação da equipe, realizada neste sábado na concentração em Beverly Hills, Chivu afirmou que a Inter está pronta para se recuperar da dupla decepção de perder o título da Serie A e a final da Liga dos Campeões.

O ex-jogador romeno de 44 anos destacou que seus jogadores podem se orgulhar desta temporada.

"Não podemos esquecer a trajetória deste time; foi uma ótima temporada", disse o ex-astro 'nerazzurro'. "Este time tem muita qualidade. Eles foram até o fim, mas não ganharam nenhum troféu. Não foi uma temporada fracassada".

"Eliminamos o Bayern de Munique e o Barcelona na Liga dos Campeões. Estivemos no topo da liga, entre os melhores da Europa, por muito tempo. É por isso que não podemos esquecer. Fracasso não existe no futebol. Fracasso é inventar desculpas", enfatizou.

