Botafogo estreia no 'grupo da morte' da Copa de Clubes contra Seattle Sounders

Pode não ser o duelo mais aguardado do 'Grupo da Morte' da Copa do Mundo de Clubes, mas é um ótimo prelúdio: o Botafogo, campeão da América, abre o Grupo B neste domingo (15) contra o Seattle Sounders.

A partida será em Seattle, no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, casa dos Rave Green. A partida começa às 21h locais (23h de Brasília) no Lumen Field, um estádio multiuso com capacidade para mais de 68.000 pessoas.

Embora as atenções provavelmente estejam mais voltadas para os dois europeus que completam a chave, o Paris Saint-Germain, recém-coroado campeão da Champions League e o Atlético de Madrid, esta partida pode antecipar a despedida do time americano.

Se perder para o Botafogo, só restará ao Seattle Sounders lutar contra esses dois gigantes. Já o time alvinegro chega embalado após as vitórias recentes e quer garantir os três pontos antes de enfrentar os dois poderosos vindos da Europa.

- Reforços para curar decepção -

Detentor da Copa Libertadores de 2024, atual campeão brasileiro e recém-classificado para as oitavas de final da Libertadores de 2025, o Botafogo chega com tudo para vencer em sua estreia.

Apesar do bom momento, o time ainda se recupera da decepção de sua participação na Copa Intercontinental do ano passado, quando o mexicano Pachuca o eliminou vencendo por 3 a 0.

O meio-campista Gregore, que já jogou pelo Inter Miami e chegou a enfrentar o Seattle Sounders, avalia os riscos.

"Já joguei contra eles antes. São um bom time e já venceram o campeonato várias vezes. Temos que estar preparados para a nossa primeira vitória", disse ele.

Os alvinegros reforçaram o elenco para este torneio com o goleiro Christian Loor, o zagueiro Kaio Fernando e Álvaro Montoro no meio de campo.

No ataque, contrataram Arthur Cabral e o argentino Joaquín Correa (ex-Inter de Milão). O Botafogo tem alguns de seus atacantes lesionados, mas conta com Igor Jesus, que se despede do clube neste torneio, e o venezuelano Jefferson Savarino à disposição.

O Botafogo também está testando o lateral-esquerdo Cuiabano nos treinos.

- "Queremos competir" -

O Seattle Sounders sabe jogar contra latino-americanos e venceu a Liga dos Campeões da Concacaf de 2022 sem nenhuma derrota, garantindo assim sua vaga neste torneio de clubes. Mas jogar contra brasileiros é outra história.

Eles são talvez um dos times mais sólidos da MLS, tendo já participado do Mundial de Clubes no Marrocos em 2023, em que perdeu por 1 a 0 para o egípcio Al Ahly.

"Queremos desfrutar disso, e é diferente, mas também queremos competir", disse recentemente o técnico Brian Schmetzer.

Para o meio-campista Cristian Roldán, "na fase de grupos, quando você joga contra adversários de alto nível, é crucial ter um bom primeiro jogo (...) Isso te prepara para todo o torneio, e você não sente que está tentando alcançar os demais".

"Queremos mostrar que esta liga [MLS] é capaz de competir contra os melhores", disse Roldán.

- Enfrentando o time do coração -

O time americano conta com o eslovaco Albert Rusnak, onipresente nas jogadas de gol, e João Paulo, ex-jogador do Botafogo e torcedor confesso do time carioca.

"Na hora do sorteio, eu pressenti. Disse para minha esposa que esse jogo ia acontecer. São dois times que trato com muito carinho", admitiu. Mas ele está ciente de sua responsabilidade.

"O Sounders é um time com muita tradição (...) Eles estão sempre conquistando títulos, disputando. São sólidos e têm uma torcida fiel; temos mais de 30 mil torcedores por jogo, e o Lumen Field é um estádio barulhento", explicou.

O artilheiro e astro Jordan Morris pode ficar fora do time titular devido a lesão, e Jesús Ferreira seria seu substituto. O colombiano Yeimar Gómez Andrade e o sul-coreano Kim Kee-hee também são dúvidas.

A partida será apitada pelo sueco Glenn Nyberg.

Prováveis escalações:

Botafogo: John - Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles - Gregore, Marlon Freitas - Artur, Savarino, Santiago Rodriguez - Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Seattle Sounders: Frei - A. Roldan, Ragen, Bell, Tolo - Vargas, C. Roldán - De la Vega, Rusnak, Kent - Ferreira. Técnico: Brian Schmetzer.

