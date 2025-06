Estêvão inicia sua despedida do Palmeiras na estreia contra o Porto na Copa de Clubes

Em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Porto, de Portugal, Estêvão iniciará a contagem regressiva para sua despedida do Palmeiras, neste domingo (14), em East Rutherford, Nova Jersey, antes de partir para seu novo time, o Chelsea, da Inglaterra.

A mais nova joia do futebol brasileiro, o jovem de 18 anos também é o rosto de um Verdão que se consolidou como o clube de destaque da América do Sul nos últimos cinco anos.

Com uma conta bancária recheada, graças em parte aos recursos trazidos por sua presidente, Leila Pereira, e ao talento vitorioso do técnico português Abel Ferreira, o time paulista conquistou dez títulos nesse período, incluindo as Copas Libertadores de 2020 e 2021.

Mas também, em uma demonstração do poder de suas categorias de base, o clube foi protagonistas de duas das maiores vendas de jogadores sul-americanos para o futebol europeu: Endrick, para o Real Madrid, e Estêvão, para o Chelsea.

"Eu vejo o que todo mundo vê: um jogador (Estêvão) com um talento extraordinário e especial", disse recentemente o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. "Ele tem todas as características para ser um jogador muito importante".

- "Não vamos a passeio" -

Estêvão retornou ao Palmeiras após participar da classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, ao final da penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas - que terminou quatro dias antes do início da Copa de Clubes - na qual foi titular pela primeira vez na seleção canarinho.

Capaz de desequilíbrar nas pontas e de assumir funções criativas no meio de campo, o canhoto chegou aos Estados Unidos como a esperança do time paulista de se classificar no Grupo A.

O Porto, outro time conhecido por promover jovens, será o primeiro passo em uma chave equilibrada, mas em princípio acessível, que mais tarde o colocará frente a frente com o egípcio Al-Ahly e com o time local Inter Miami, de Lionel Messi.

"A gente não está indo para passear. Vamos disputar o título", garantiu o jovem atacante. Estêvão foi vendido ao Chelsea, também participante do 'Supermundial' (Grupo D), em junho de 2024 por ao menos 60 milhões de dólares (cerca de 332,6 milhões pela cotação atual), segundo a imprensa.

- Duelo de joias -

Antes de atingir a maioridade, Estêvão já havia mostrado seu talento. Antes de partir rumo à Europa, ele terá deixado a marca de no mínimo 26 gols e 15 assistências em sua curta carreira profissional, iniciada em dezembro de 2023.

Na estreia na Copa do Mundo de Clubes, outros talentos sul-americanos emergentes podem se juntar a ele no ataque, como Vitor Roque, ex-jogador do Barcelona, e o uruguaio Facundo Torres.

E no time adversário, no gramado do MetLife Stadium às 19h (horário de Brasília), casa do New York Giants do futebol americano, ele poderá enfrentar outra grande esperança do futebol: Rodrigo Mora.

Com apenas 1,68m de altura e 18 anos, o meia-atacante vive um grande momento após a conquista da Liga das Nações da Uefa com Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa.

A Copa do Mundo de Clubes também é uma oportunidade para os 'Dragões' enterrarem de vez uma temporada para ser esquecida, na qual terminaram em terceiro lugar no campeonato português.

"Não há espaço para erros porque é uma fase de grupos, e já sabemos que neste tipo de competição é preciso vencer para avançar", disse o técnico argentino do Porto, Martín Anselmi.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson - Estêvão, Vitor Roque, Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

Porto: Diogo Costa - Otávio, Nehuén Pérez, Martim Moura - Alan Varela, Eustáquio, Rodrigo Mora, William - Pepê, Samu. Técnico: Martín Anselmi.

raa/cl/aam