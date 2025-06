Zagueiro do Boca consegue visto dos EUA e poderá disputar Copa do Mundo de Clubes

O zagueiro Ayrton Costa se juntou à concentração do Boca Juniors em Miami neste sábado, após receber permissão para entrar nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de Clubes de 2025, confirmou uma fonte do clube argentino.

O jogador argentino de 25 anos não viajou para solo americano no domingo com o restante do elenco do popular time de Buenos Aires devido à recusa dos EUA em lhe conceder o visto.

O Boca Juniors não confirmou os motivos da recusa do visto, mas, segundo a imprensa sul-americana, o jogador se envolveu em uma tentativa de roubo em 2018, o que levou à abertura de um processo criminal contra ele.

O processo judicial teria sido o motivo pelo qual ele não foi autorizado a entrar antes nos Estados Unidos, que endureceu suas políticas de imigração sob o governo de Donald Trump.

"Ele está aqui" e chegou "hoje (sábado)", disse uma fonte do Boca Juniors à AFP

Embora Ayrton Costa, que chegou ao Boca Juniors em janeiro vindo do Antwerp da Bélgica, tenha ficado na Argentina, o clube 'xeneize' o incluiu em seu elenco para a Copa do Mundo de Clubes e estava confiante de que encontraria uma solução para contar com o jogador.

O zagueiro é uma das peças-chave na defesa da equipe comandada pelo técnico Miguel Ángel Russo, que vai estrear no Mundial na segunda-feira, contra o português Benfica, em Miami.

Ele era tido como titular, especialmente depois que Marco Pellegrino, recém contratado junto ao vice-campeão argentino Huracán, chegou ao Boca Juniors com uma lesão muscular.

Com a presença de Pellegrino em dúvida e Costa tendo tido poucos minutos de treinos com o grupo, o veterano Marcos Rojo, de 35 anos, surge como o jogador mais provável para a estreia na Copa de Clubes.

Liderado em campo pelo experiente atacante uruguaio Edinson Cavani, que também enfrenta problemas físicos, o Boca Juniors está no Grupo C, ao lado de Benfica, Bayern de Munique e Auckland City, da Nova Zelândia.

