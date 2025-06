Putin falou com Trump por telefone sobre situação no Oriente Médio e na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, sobre o conflito entre Israel e o Irã e os esforços para chegar a um acordo sobre a Ucrânia, informaram agências de notícias russas neste sábado (14).

"A perigosa escalada no Oriente Médio estava, obviamente, no centro da conversa", disseram as agências, citando o Kremlin. Putin também informou Trump sobre a "implementação dos acordos alcançados na reunião das delegações russa e ucraniana em Istambul, em 2 de junho", disseram as fontes.

bur/ib/jvb/eg/aa