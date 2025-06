Apoio dos EUA a Israel durante negociações nucleares mostra 'desonestidade' de Washington, diz presidente iraniano

O apoio dos Estados Unidos aos ataques de Israel ao Irã, em um momento em que Washington negocia com Teerã sobre seu programa nuclear, demonstra sua "falta de honestidade", criticou o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, neste sábado (14).

"A coordenação do regime sionista com os Estados Unidos em sua agressão ao território iraniano, em meio às negociações, revela a falta de honestidade dos Estados Unidos", declarou Pezeshkian durante um telefonema com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, segundo a presidência iraniana.

