Tentativa de marcha internacional em direção a Gaza fracassa

Uma ação do coletivo "Global March to Gaza" foi frustrada pelas autoridades egípcias, que bloquearam dezenas de ativistas pró-palestinos na saída do Cairo por várias horas, antes de liberar alguns, informaram os organizadores neste sábado (14).

Alguns continuam retidos pelas autoridades, segundo a mesma fonte.

Na sexta-feira, vários grupos saíram do Cairo de carro em direção a Ismailia, primeira etapa rumo à Faixa de Gaza, seu destino final.

Eles foram interceptados e bloqueados, seus passaportes foram confiscados e alguns sofreram humilhações, antes de serem obrigados a embarcar em um ônibus, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais ou enviados à AFP.

"Ficamos bloqueados por seis ou sete horas, antes que as forças de segurança dispersassem violentamente o grupo", informou um organizador.

"Nas redes sociais, corriam rumores afirmando que queríamos gerar desordem na capital", declarou Seif Abu Kishk, outro dos organizadores do "Global March to Gaza". As autoridades egípcias impediram dezenas de pessoas de participar na marcha.

As autoridades do Cairo não se manifestaram sobre essas detenções ou expulsões.

A Global March planejava atravessar o Sinai de ônibus, região desértica sob rigorosa vigilância militar, para chegar à cidade de Al Arish, cerca de 350 km a oeste do Cairo, e percorrer a pé os últimos 50 quilômetros até o lado egípcio de Rafah.

Abu Kishk detalhou que entre os participantes havia várias personalidades públicas, incluindo parlamentares estrangeiros, entre eles o neto de Nelson Mandela.

Apesar dos sinais negativos das autoridades, os responsáveis pelo coletivo destacam que "seu objetivo continua sendo Gaza" e que pretendem continuar "de forma pacífica".

Na Líbia, o comboio Sumud, que segundo os organizadores reúne mil participantes tunisianos, argelinos, marroquinos e mauritanos, permanece bloqueado desde sexta-feira na entrada de Sirte, cidade sob controle das forças do marechal Khalifa Haftar, no poder no leste do país.

