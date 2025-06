Três homens são condenados na França por assassinato ligado a bitcoins

Três homens foram condenados nesta sexta-feira (13) na França a penas de 25 e 30 anos de prisão por terem assassinado um estudante em 2021 visando a tomar posse dos seus investimentos em criptomoedas.

Os três homens, incluindo um que era amante da vítima, foram declarados culpados de assassinar um estudante de 19 anos na noite de 17 para 18 de agosto de 2021.

O crime aconteceu no leste da França e foi cometido com o objetivo de que os envolvidos se apropriassem dos bitcoins da vítima. O tribunal que ditou a sentença fica em Vesoul, leste do país.

O governo francês anunciou em maio uma série de medidas para aumentar a segurança dos atores do setor de criptomoedas e seus associados, alvo de sequestradores há meses.

Mickaël Calabrese, mandante do assassinato do amante Simon Arthuis, foi condenado a 30 anos de reclusão criminal, e os outros dois acusados, a 25 anos de prisão.

Mickaël Calabrese, de 36 anos, Dylan Hoguin, 26, e Benjamin Ardoin, 22, foram reconhecidos culpados de terem assassinado o estudante de 19 anos em Plancher-Bas. Calabrese criou o plano de assassinato depois que seu amante decidiu deixá-lo.

O corpo foi descoberto em um tanque. O estudante havia sido drogado antes dos fatos. Vítima de 46 facadas nas nádegas e na parte superior do corpo, ele foi lançado agonizando na água.

Os três principais acusados admitiram que planejaram o assassinato desde maio de 2021 para roubar suas criptomoedas, estimadas em cerca de 200 mil euros (cerca de 1,2 milhão de reais). No entanto, durante o processo todos negaram ser os autores das facadas, das quais se acusam mutuamente.

