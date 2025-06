Medvedev cai nas quartas de final do ATP 250 de 's-Hertogenbosch

O tenista russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo e atual 11º no ranking do circuito masculino, foi eliminado nesta sexta-feira (13) nas quartas de final do ATP 250 de 's-Hertogenbosch, disputado na grama.

Medvedev, que caiu na primeira rodada de Roland Garros, foi derrotado desta vez pelo americano Reilly Opelka (N.87), com parciais de 7-6 (7/5) e 7-6 (7/5), em uma hora e 36 minutos.

Outro russo que caiu nas quartas de final em 's-Hertogenbosch foi Karen Khachanov (N.24), eliminado pelo canadense Gabriel Diallo (N.55).

Opelka enfrentará por uma vaga na final o belga Zizou Berks (N.63), enquanto o outro finalista sairá do duelo entre Diallo e o francês Ugo Humbert (N.20).

-- ATP 250 de 's-Hertogenbosch:

- Simples masculino - quartas de final:

Reilly Opelka (EUA) x Daniil Medvedev (RUS) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)

Zizou Bergs (BEL) x Mark Lajal (EST) 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)

Gabriel Diallo (CAN) x Karen Khachanov (RUS) 7-6 (8/6), 6-4

Ugo Humbert (FRA) x Nuno Borges (POR) 6-1, 6-4

