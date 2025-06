'Índice Pizza' pode ter alertado sobre ataque de Israel ao Irã?

Os pedidos de pizza podem prever crises geopolíticas? Esta é a teoria dos defensores do "índice pizza", que aumentou na noite de quinta-feira (12) quando Israel se preparava para atacar o Irã.

A base para tal previsão é a de que funcionários do Pentágono, do Departamento de Estado e da Casa Branca permanecem em seus escritórios até a madrugada a cada acontecimento importante que envolve os Estados Unidos no cenário internacional.

Isto provoca um aumento dos pedidos de delivery, sobretudo pizza, em Washington e arredores.

A teoria é popular na internet, em fóruns no Reddit e há até mesmo uma conta na rede social X "Pentagon Pizza Report", seguida por mais de 38.000 pessoas.

O perfil informa quando a atividade de uma pizzaria Domino's, localizada nos arredores do Departamento de Defesa americano, ultrapassa seu nível habitual.

Segundo a conta, este foi o caso da noite de quinta-feira, com um pico de pedidos antes do fechamento do estabelecimento, pouco antes de Israel lançar seu ataque contra o Irã.

Os usuários consideraram confirmada a sua teoria a partir de uma publicação do embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, na qual ele pedia, minutos antes dos ataques, para que "rezassem por Jerusalém".

O índice de pizza não é novidade em Washington. Ele já foi mencionado antes que a Marinha americana invadisse Granada no início da década de 1980 e durante a crise do Panamá em 1989.

Em agosto de 1990, a revista Time informou que os pedidos de pizza na sede da CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA) dispararam na noite anterior à entrada das tropas iraquianas no Kuwait.

els/tu/cyb/erl/mr/yr/mvv