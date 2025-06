Primeiro-ministro japonês concorda com Trump em 'acelerar' conversas para acordo comercial

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, afirmou nesta sexta-feira (13) que concordou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em "acelerar" as conversas sobre um acordo comercial, após as tarifas globais anunciadas por Washington.

Em uma ligação, ambos os líderes concordaram em "acelerar as conversas para alcançar um acordo que seja benéfico tanto para o Japão quanto para os Estados Unidos", declarou Ishiba a jornalistas.

O primeiro-ministro japonês acrescentou que se encontrariam cara a cara à margem da cúpula do G7 que será realizada no Canadá na próxima semana.

