Israel afirma que destruiu radares e lançadores de mísseis no Irã

O Exército de Israel anunciou, nesta sexta-feira (13), que destruiu dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar no oeste do Irã em uma série de ataques aéreos.

"Nas últimas horas, aviões de combate da Força Aérea, guiados por informações precisas da Direção de Inteligência, completaram um amplo ataque contra o sistema de defesa aérea do regime iraniano no oeste do Irã", afirma um comunicado militar.

"Como parte dos ataques, dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar foram destruídos", acrescenta a nota.

