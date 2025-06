Irã diz que ataques israelenses justificam sua intenção de enriquecer urânio

O Irã afirmou que os ataques israelenses desta sexta-feira (13) justificam sua necessidade de avançar no enriquecimento de urânio e potencializar suas capacidades de mísseis.

"Não se deve falar com um regime tão predador, exceto com a linguagem da força", afirmou o governo iraniano em um comunicado. "O mundo agora entende melhor a insistência do Irã em seu direito de enriquecer (urânio), à tecnologia nuclear e ao poder dos mísseis".

