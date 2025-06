Israel ataca instalações nucleares do Irã

Israel lançou nesta sexta-feira (13, data local) ataques "preventivos" contra instalações nucleares e militares em todo o Irã, incluindo a capital Teerã, onde a imprensa estatal denunciou a morte de "várias pessoas".

Entre os mortos está o poderoso chefe da Guarda Revolucionária iraniana, Hossein Salami.

O ataque ocorre no momento em que as negociações iniciadas em abril entre Estados Unidos e a República Islâmica sobre o programa nuclear iraniano tinham chegado a um impasse.

A defesa aérea iraniana "está operando a 100% de sua capacidade", informou a televisão estatal após os ataques.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que os ataques contra o Irã vão continuar "tantos dias quanto for necessário".

O premiê garantiu que os bombardeios atingiram "o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irã", e de seu programa de mísseis balísticos.

Ele acrescentou que as instalações nucleares iranianas de Natanz foram atacadas. A televisão estatal iraniana, por sua vez, reportou que explosões foram ouvidas no local.

O Irã suspendeu os voos do aeroporto internacional da capital após os bombardeios.

Israel também fechou seu espaço aéreo, segundo o Ministério do Transporte.

O ministro da Defensa israelense, Israel Katz, anunciou a declaração do estado de emergência diante de uma iminente resposta iraniana.

"Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se, no futuro imediato, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil", declarou Katz.

Os preços do petróleo dispararam após os bombardeios, ocorridos depois que o presidente americano Donald Trump alertou sobre um possível ataque iraniano e começou a retirar pessoal de seu país no Oriente Médio.

- 'Tantos dias quanto for necessário' -

"Esta operação vai continuar por tantos dias quanto for necessário para eliminar essa ameaça", declarou Netanyahu em uma mensagem de vídeo sobre a operação batizada de "Leão Crescente".

"Atingimos o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irã. Atacamos a principal instalação de enriquecimento nuclear iraniana de Natanz. [...] Também atingimos o coração do programa iraniano de mísseis balísticos", declarou Netanyahu.

Além disso, um oficial de segurança israelense assinalou, em condição de anonimato, que o chefe do Estado-Maior das forças armadas iranianas, Mohammad Bagheri, teria sido "eliminado" nos ataques.

A televisão estatal iraniana denunciou que edifícios residenciais de Teerã foram atingidos pelos bombardeios e que "várias pessoas" morreram.

"Várias pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram martirizados [termo usado para indicar assassinato] em um complexo residencial de Teerã", informou a agência IRNA.

O presidente americano Donald Trump convocou uma reunião de seu Conselho de Segurança Nacional para esta sexta após a ação israelense, e seu secretário de Estado, Marco Rubio, alertou o Irã para não atacar bases dos Estados Unidos no Oriente Médio.

- Disputa nuclear -

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira a redução de seu pessoal diplomático no Iraque diante da ameaça de um ataque iraniano.

Países ocidentais, incluindo Estados Unidos e Israel, acusaram o Irã de tentar desenvolver uma arma nuclear, o que Teerã nega.

Não obstante, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) acusou, na quarta-feira, o Irã de descumprir suas obrigações em matéria nuclear, o que poderia permitir a imposição de sanções contra a República Islâmica.

O diretor do programa nuclear iraniano, Mohammad Eslami, rechaçou a resolução da AIEA, que classificou como extremista, e a atribuiu à influência israelense.

Em resposta, o Irã disse que lançaria um novo centro de enriquecimento de urânio em um local seguro.

Atualmente, o Irã enriquece urânio a 60%, muito acima do limite de 3,67% estabelecido no acordo de 2015 entre Teerã e o G5+1 (Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, mais Alemanha). Contudo, esse nível está longe dos 90% necessários para fabricar uma bomba atômica.

