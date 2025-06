Governo de Trump amplifica apelo de influenciador cristão para denunciar 'invasores estrangeiros'

O governo do presidente Donald Trump lançou uma campanha para incentivar os americanos a denunciarem os "invasores estrangeiros" à polícia, recorrendo a um influenciador cristão extremista.

Para divulgar um número de telefone para entrar em contato com a polícia de imigração, o Departamento de Segurança Interna (DHS) compartilhou no X na quarta-feira uma imagem do Tio Sam.

Apresentado como um homem mais velho, de cabelo branco, com costeletas e vestido calças listradas e um chapéu alto com uma faixa de estrelas, o Tio Sam é a representação dos Estados Unidos.

Na imagem, ao lado do número de telefone, vê-se o Tio Sam pregando um cartaz na parede com o lema "Ajude seu país e ajude a si mesmo", junto com a mensagem "Denuncie todos os invasores estrangeiros".

"Esta imagem é da minha conta", se gabou o influenciador cristão C. Jay Engel na mesma rede social.

Engel, que compartilhou esta imagem em 6 de junho, costuma divulgar mensagens em redes sociais como "Somente a fé cristã pode nos ajudar a superar a noite que se aproxima".

Também defende uma "contrarrevolução" para devolver os Estados Unidos às suas raízes angloprotestantes, expulsando todos os imigrantes não europeus, ou seja, aqueles procedentes da Ásia, América Latina e África.

A divulgação do cartaz, modificado pela administração Trump, reflete a retórica cada vez mais violenta usada para justificar as deportações em massa ordenadas pelo presidente.

O cérebro por trás do discurso radical anti-imigração, que indignou os defensores dos direitos civis, é Stephen Miller, vice-chefe de gabinete e assessor próximo do mandatário republicano.

Miller, que compartilhou a mensagem do DHS, escreveu recentemente no X que é necessário combater a imigração irregular para salvar a "civilização" porque, segundo ele, caso contrário o Ocidente será "reduzido a ruínas".

