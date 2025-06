'Sonhava em vestir a camisa' do United, diz Matheus Cunha

O brasileiro Matheus Cunha disse nesta quinta-feira (12) que sua transferência para o Manchester United é a realização de um "sonho", após a oficialização de sua contratação pelo clube inglês.

"É complicado expressar com palavras o que eu sinto ao me tornar jogador do Manchester United", declarou o atacante de 26 anos.

"Desde criança, assistia à Premier League na casa da minha avó... O United sempre foi o meu time inglês favorito. Eu sonhava em vestir a camisa vermelha", lembrou.

Os 'Red Devils' confirmaram nesta quinta-feira a contratação de Matheus Cunha, que estava no Wolverhampton, por 62,5 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 470 milhões na cotação atual).

Ele chega com um contrato de cinco anos, com opção de renovação automática por mais um.

"Mal posso esperar pelo início da pré-temporada para conhecer meus companheiros e me preparar para a próxima temporada", declarou.

"Todo o meu foco está agora em me tornar uma parte útil da equipe, e ajudar a devolver o clube ao topo".

Matheus Cunha é o primeiro reforço do Manchester United nesta janela de transferências, com o técnico português Rúben Amorim reformulando o elenco após uma temporada para esquecer, com o time terminando o Campeonato Inglês na 15ª posição e com a derrota na final da Liga Europa para o Tottenham.

jw/dam/pm/cb/dd