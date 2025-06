Israel anuncia que recuperou corpos de 2 reféns em Gaza

As forças israelenses recuperaram os corpos de dois reféns na Faixa de Gaza, anunciaram, nesta quarta-feira (11), o Exército e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enquanto Israel continua sua ofensiva no território palestino.

Um comunicado do Exército israelense indica que o corpo de Yair Yaakov, sequestrado durante o ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel e morto no mesmo dia, e o de outro refém foram encontrados durante uma operação no sul da Faixa de Gaza.

"Durante uma operação conjunta do Exército e do Shin Bet [agência de segurança interna], o corpo do refém Yair Yaakov e o de outro refém, cujo nome ainda não teve sua publicação autorizada, foram recuperados na região de Khan Yunis", detalhou a força armada israelense.

Por sua vez, Netanyahu confirmou que os restos mortais de dois reféns, entre eles o de Yaakov, foram levados para Israel.

"Não vamos parar até que todos os nossos reféns, vivos e mortos, sejam trazidos de volta para a casa", declarou o primeiro-ministro em comunicado de seu gabinete.

Yair Yaakov tinha sido sequestrado em 7 de outubro de 2023 aos 59 anos de idade com sua companheira Meirav Tal, de 53, quando o casal havia se refugiado no cômodo fortificado de sua casa no kibbutz Nir Oz, que foi aberto com granadas.

Em fevereiro de 2024, Israel anunciou que Yair Yaakov havia morrido no dia de seu sequestro e que seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza. Sua esposa foi libertada em 28 de novembro de 2023, durante a primeira trégua.

Antes deste anúncio, 54 reféns permaneciam em cativeiro em Gaza, dos quais pelo menos 32 estariam mortos, de um total de 251 sequestrados em 7 de outubro, segundo as autoridades israelenses.

