Governo Trump quer reverter normas de redução de emissões de centrais elétricas

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (11) que quer reverter medidas ambientais adotadas pela administração de seu antecessor, Joe Biden, para reduzir as emissões de poluentes das centrais elétricas, especialmente de gás e carvão.

Esta volta atrás permitirá "às famílias americanas economizar em suas contas de luz e garantirá que disponham da eletricidade de que precisam hoje", declarou Lee Zeldin, encarregado da Agência de Proteção do Meio Ambiente americana (EPA, na sigla em inglês), em coletiva de imprensa em Washington.

Segundo Zeldin, a EPA vai equilibrar a proteção da economia e do clima. A agência vai anular, por exemplo, as normas que limitam as emissões de dióxido de carbono das centrais elétricas e de poluentes atmosféricos perigosos como o mercúrio.

As normas decretadas pelo governo anterior visavam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos e proteger as pessoas que moram perto de centrais elétricas, expostas a níveis altos de contaminantes atmosféricos que prejudicam os sistemas nervoso e respiratório.

O governo Trump argumenta que essas regulações são custosas e freiam a produção de energia em um momento no qual o desenvolvimento da inteligência artificial consome muita eletricidade.

"Nenhuma central elétrica poderá emitir mais do que emite hoje", assegurou Zeldin nesta quarta-feira.

O setor elétrico americano já é um dos mais poluentes do mundo, segundo um relatório recente do Institute for Policy Integrity, um grupo de reflexão apartidário da Universidade de Nova York.

A administração Trump também vai alterar os requisitos para que as centrais elétricas a carvão capturem as emissões de CO2 ao invés de liberá-las na atmosfera.

Desde que o republicano — um defensor dos combustíveis fósseis e cético das mudanças climáticas — voltou à Casa Branca no fim de janeiro, as autoridades federais mudaram o rumo da política climática americana.

Em março, a EPA disse que desfaria dezenas de medidas ambientais promulgadas durante o mandato de Biden, entre elas as que reduzem as emissões de veículos e a quantidade de dióxido de carbono que as centrais elétricas a carvão podem emitir.

As normas federais propostas nesta quarta-feira serão submetidas a um período de consultas públicas antes de sua aprovação definitiva. Se virarem lei, o mais provável é que sejam contestadas nos tribunais.

