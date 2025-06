Bia Haddad desperdiça match point e perde para Emma Navarro no WTA de Queen's

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, 22ª do ranking da WTA, perdeu para a americana Emma Navarro (10ª) nesta quarta-feira (11), pela segunda rodada do torneio de Queen's, na Inglaterra, numa partida em que desperdiçou um match point.

Neste evento em quadras de grama, preparação para Wimbledon (30 de junho a 13 de julho), Navarro derrotou Bia Haddad, a sul-americana mais bem ranqueada, com parciais de 1-6, 7-6 (7/4) e 6-3.

A paulista de 29 anos teve um match point a seu favor quando vencia por 5-4 no segundo set, ficando a um passo da vaga nas quartas de final.

Mas Navarro se salvou, venceu o set no tiebreak e, em seguida, venceu a última parcial com mais tranquilidade.

Na próxima fase, sua adversária será sua compatriota Amanda Anisimova, décima quinta colocada no ranking feminino.

A compatriota americana Madison Keys (8ª), campeã do Aberto da Austrália no início do ano, se classificou para as quartas de final sem muita dificuldade ao derrotar a russa Anastasia Zakharova (111ª) por 6-3 e 6-2.

-- Torneio WTA de Queen's

- Simples feminino - Segunda rodada:

Emma Navarro (EUA/N.3) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 1-6, 7-6 (7/4), 6-3

Amanda Anisimova (EUA/N.8) x Sonay Kartal (GBR) 6-1, 6-3

Tatjana Maria (ALE) x Karolina Muchova (CZE/N.6) 6-7 (3/7), 7-5, 6-1

Madison Keys (EUA/N.2) x Anastasia Zakharova (RUS) 6-3, 6-2

