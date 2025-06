Pesquisa aponta deterioração da imagem dos EUA de Trump

A imagem dos Estados Unidos se deteriorou desde que Donald Trump voltou à presidência, segundo uma pesquisa global publicada nesta quarta-feira (11) pelo Pew Research Center.

A pior nota para Trump como líder foi dada pelo México, que o republicano despreza e pressiona em temas migratórios; 91% dos mexicanos consultados não confiam na capacidade de Trump para tomar decisões corretas em temas internacionais.

No Canadá, o outro vizinho dos Estados Unidos acontece algo semelhante, com 77%.

No ano passado durante a presidência do democrata Joe Biden, os canadenses consultados tinham uma opinião favorável, mas tudo mudou com Trump, que repetiu várias vezes que quer que seu vizinho se torne o 51º estado do território americano.

A opinião desfavorável sobre os Estados Unidos como país aumentou no México (69%), Canadá (64%), Espanha (64%) e, acima de tudo, na Suécia, que se juntou à Otan com Biden após a invasão da Ucrânia e atribuiu a pior avaliação (79%).

A pesquisa revelou que, em média, a maioria dos países pesquisados discorda das políticas globais importantes de Trump, como por exemplo sobre a Ucrânia, Gaza, migração e mudança climática.

80% classificou Trump como arrogante e somente 28% o considerou honesto.

- Melhor que antes -

Israel, que recebeu forte apoio de Trump para sua ofensiva militar em Gaza, dá a opinião mais favorável aos Estados Unidos, com 83%.

Nas notas, também influencia a crescente normalização dos populistas de direita.

No Brasil, país governado entre 2019 e 2022 por Jair Bolsonaro, da extrema direita, aliado ideológico de Trump, o presidente conta este ano com a confiança de 34% da população, uma porcentagem baixa, mas muito superior aos 14% que tinha ao começar seu primeiro mandato.

O mesmo acontece na Argentina, presidida por um amigo de Trump, o ultraliberal Javier Milei. Lá obtém a confiança de 32%, em comparação com 13%.

A opinião sobre os Estados Unidos permanece positiva na Nigéria e Quênia, dois países que costumam valorizá-lo bem independentemente de quem seja o presidente.

Na Índia, há poucas mudanças, com mais da metade dos entrevistados tendo uma visão favorável dos Estados Unidos.

Desde seu retorno ao cargo, Trump está conduzindo uma agenda ambiciosa, com um corte drástico na ajuda externa e a deportação agressiva de imigrantes.

No entanto, a percepção global de Trump não foi tão negativa como em 2017, quando chegou à Casa Branca após uma vitória eleitoral contundente.

Biden também obteve maus resultados na pesquisa global sobre a economia, segundo Janell Fetterolf, pesquisadora do Pew Research Center.

No mundo todo, Trump desfrutou sistematicamente de mais apoio dos homens do que das mulheres, como era de se esperar, da população ideologicamente à direita do espectro político.

Mas nem sempre: na Suécia e na França, Trump não ganha a confiança da maioria dos simpatizantes dos partidos nacionalistas de extrema direita, apesar de ter mais apoio do que a média dos entrevistados.

A pesquisa anual foi realizada com base em 28.333 entrevistas com adultos de 24 países entre janeiro e abril.

