Governo polonês ganha voto de confiança após o revés nas presidencias

O governo pró-europeu da Polônia ganhou, nesta quarta-feira (11), um voto de confiança no Parlamento, com o qual buscava demonstrar que ainda conta com o apoio da maioria, mesmo após sofrer um duro revés na eleição presidencial deste mês.

O primeiro-ministro, Donald Tusk, anunciou a votação depois que o nacionalista Karol Nawrocki venceu as eleições presidenciais, o que levantou preocupações de que o governo poderia se enfraquecer, levando potencialmente a uma eleição antecipada.

"Peço um voto de confiança porque tenho a convicção, a fé e a confiança de que temos um mandato para governar", declarou Tusk no início da sessão parlamentar desta quarta-feira.

Após várias horas de debate, 243 dos 460 legisladores do Parlamento votaram a favor de Tusk, que chegou ao poder em 2023 à frente de uma coalizão entre sua Plataforma Cívica centrista, Polônia 2050, o Partido Popular Polonês (PSL) e a Nova Esquerda.

No entanto, o primeiro-ministro enfrentará um trabalho árduo assim que Nawrocki, admirador do presidente americano, Donald Trump, tomar posse em agosto.

Os analistas afirmam que Nawrocki tentará dificultar e derrubar o governo e impulsionar o principal partido da oposição, Lei e Justiça (PiS), que o apoiou.

As próximas eleições parlamentares não estão previstas até 2027.

Polônia, membro da UE e da Otan que conta com 38 milhões de habitantes, é uma economia em rápido crescimento e se tornou um ator regional cada vez mais importante desde a invasão russa da Ucrânia em 2022.

Os presidentes poloneses têm certa influência na política externa e de defesa, mas seu principal poder é o direito de veto sobre a legislação aprovada pelo Parlamento.

O triunfo de Nawrocki poderia bloquear a agenda progressista de Tusk em favor dos direitos da população LGTBQ+ e para suavizar as duras restrições ao aborto.

No plano internacional, também poderia dificultar os laços com Bruxelas e com a Ucrânia, já que o presidente eleito se opõe à adesão de Kiev à Otan.

