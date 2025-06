Equador empata com Peru (0-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

O Equador garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (10) com um empate em 0 a 0 contra o Peru, em Lima, retornando ao torneio após sua participação no Mundial do Catar-2022 enquanto a seleção peruana espera um milagre para chegar à repescagem intercontinental.

Apesar de ter começado as Eliminatórias Sul-Americanas com -3 pontos devido a uma sanção da Fifa, 'La Tricolor' assegurou uma das vagas diretas para o Mundial após uma partida intensa da 16ª rodada no Estádio Nacional de Lima.

O Equador chegou aos 25 pontos, ficando em segundo lugar na classificação e se aproximou da Argentina, classificada e líder (35). Já o Peru permaneceu em penúltimo, com 12 pontos.

Nas duas últimas partidas das Eliminatórias, a serem disputadas em setembro, o Peru visitará o Uruguai em Montevidéu e encerrará o torneio como anfitrião contra o Paraguai. Será preciso vencer esses dois últimos jogos e ainda torcer para que Venezuela e Bolívia não pontuem.

Já os equatorianos enfrentarão o Paraguai em Assunção e receberão a Argentina em Guayaquil.

Após a partida, os jogadores da seleção equatoriana e a comissão técnica comemoraram, se abraçando no campo, enquanto os torcedores equatorianos gritavam: "sí se pudo... sí se pudo!" ("Sim, conseguimos... sim, conseguimos!" em português).

- Pressão sem gols -

Com necessidades diferentes, Peru e Equador jogaram um futebol agressivo desde o início da partida, a ponto de, com apenas cinco minutos, os dois goleiros já haviam sido exigidos.

Aos 2 minutos, o atacante Andy Polo teve a chance de marcar o primeiro gol do Peru. Ele avançou pela direita e chutou forte, na primeira trave do gol equatoriano.

Aos 15 minutos, Moisés Caicedo chutou forte, mas a bola passou perto do gol de Pedro Gallese.

Após a jogada, o Peru respondeu com um contra-ataque que terminou com o veterano atacante Paolo Guerrero dando um chute direto para o gol aos 16 minutos, defendido por Gonzalo Valle.

O Equador começou a crescer em seu jogo ofensivo ao longo dos minutos, aproveitando a força e a velocidade de seus jogadores, contra os quais a seleção peruana buscava responder com ordem e transições rápidas.

Aos 41 minutos, Polo chutou forte de meia distância, que Valle mandou para escanteio.

- Com 10 homens -

No segundo tempo, o Equador entrou com mais garra na tentativa de abrir o placar, explorando a velocidade de Caicedo, Nilson Angulo e Pervis Estupiñán, enquanto a defesa peruana começou a ceder diante da pressão e dos constantes ataques pelas pontas.

Aos 56 minutos, o técnico peruano Óscar Ibáñez fez mudanças, colocando o zagueiro dinamarquês-peruano Oliver Sonne para dar mais segurança à defesa.

'La Tricolor' dominou o meio-campo, mas seus jogadores não conseguiram finalizar quando esbarraram em um confiante Gallese.

Aos 67 minutos, o técnico argentino do Equador, Sebastián Beccacece, colocou em campo o atacante Enner Valencia, mas ele teve poucas oportunidades de ameaçar o gol peruano.

Aos 74, o Equador ficou reduzido a 10 homens com a expulsão de Alan Franco.

Nos minutos finais da partida, o Peru pressionou e encurralou os visitantes, mas não conseguiu chegar ao gol da vitória, o que poderia ter ajudado a melhorar a sua situação dramática na classificação.

Escalações:

Peru: Pedro Gallese - Luis Advincula (Oliver Sonne 58'), Carlos Zambrano, Renzo Garces, Marcos López - Andy Polo Andrade (Sergio Peña 85'), Renato Tapia (Pedro Aquino 68'), André Carrillo - Kevin Quevedo, Paolo Guerrero (cap), Edison Flores (Luis Ramos 85'). Técnico: Oscar Ibáñez.

Equador: Gonzalo Valle - Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán (cap) (Felix Torres 81') - Franco Palma, Moisés Caicedo, Pedro Vite (Alan Minda 81'), Nilson Angulo (Angelo Preciado 77') - John Yeboah (Kendry Paez 77'), Kevin Rodríguez (Enner Valencia 68'). Técnico: Sebastian Beccacece.

