Gareca deixa de ser técnico do Chile após ficar de fora da Copa de 2026

Dirigentes do futebol chileno anunciaram nesta terça-feira (10) que Ricardo Gareca não é mais técnico da seleção do Chile após a derrota por 2 a 0 na visita à Bolívia, resultado que deixou 'La Roja' sem chances de se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

"O processo que iniciamos com muita fé com Ricardo terminou", disse Pablo Milad, presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP).

Faltando duas rodadas para o fim das Eliminatórias, 'La Roja' é a primeira seleção sul-americana a ser eliminada do Mundial que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México no ano que vem.

A derrota em casa para 'La Verde' por 2 a 0 a deixou na lanterna com 10 pontos em 16 partidas.

O próprio técnico argentino, minutos antes do anúncio de Milad, havia anunciado sua saída em uma breve coletiva de imprensa após o jogo no estádio Villa Ingenio, em El Alto.

'El Tigre', de 67 anos, explicou que conversou com dirigentes chilenos sobre a decisão.

"Comunicamos que queremos descomprimir a situação, pretendemos lutar até o fim, apenas expressamos nossa gratidão", afirmou.

Milad não revelou quem será o substituto, já que a ANFP precisa primeiro tomar outras decisões, como nomear um gerente de seleções e buscar assessores externos para avaliar "qual seria a melhor opção".

Ele indicou que haverá um técnico para as duas últimas partidas das Eliminatórias, em setembro do próximo ano, contra Brasil e Uruguai.

Desde que assumiu o cargo em janeiro de 2024, Gareca comandou o Chile em 13 partidas oficiais, incluindo a Copa América de 2024 e as Eliminatórias, e conquistou apenas uma vitória.

A equipe só conseguiu vencer a Venezuela (4 a 2) nas Eliminatórias em novembro passado. Perdeu oito partidas e empatou outras quatro.

O Chile sente saudades da chamada 'geração dourada' que lhe deu dois títulos da Copa América, mas não conseguiu se classificar para os Mundiais da Rússia-2018 e do Catar-2022.

A última vez que 'La Roja' esteve no maior evento do futebol mundial foi no Brasil em 2014.

Milad, por sua vez, foi evasivo quando questionado pela imprensa se seguiria os passos de Gareca.

Ele observou que o papel dos dirigentes é facilitar o trabalho de jogadores e comissão técnica. "Demos tudo de nós", afirmou.

axl-jac/raa/aam