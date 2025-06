Bolívia segue viva após vencer Chile (2-0), que diz adeus à Copa de 2026

A Bolívia derrotou o Chile por 2 a 0 pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, mantendo vivas as esperanças de disputar a repescagem valendo vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto 'La Roja' se despediu precocemente de qualquer chance de chegar ao Mundial.

'La Verde' chegou a 17 pontos e diminuiu a diferença em relação à Venezuela (18), que está em sétimo lugar, na posição de repescagem, e visita o Uruguai (quinto, 21 pontos) em Montevidéu.

O Chile ficou de fora de uma Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva e permanece na lanterna, com 10 pontos. 'La Roja' é a primeira seleção sul-americana a ser eliminada e seu técnico, o argentino Ricardo Gareca, já tem os dias contados no comando.

Como era esperado, a partida teve um tom de agonia e desespero para as duas equipes. Os jogadores comandados pelo técnico Oscar Villegas atacaram desde os minutos iniciais, apostando num jogo de pressão para literalmente sufocar o adversário na altitude de 4.150 metros do Estádio Villa Ingenio, na cidade de El Alto.

A estratégia rendeu frutos logo aos cinco minutos, após uma série de toques, quando o meia-atacante Miguel Terceros superou o goleiro chileno Brayan Cortés.

O Chile sentiu o golpe e começou a parecer lento e passivo, enquanto seu veterano ídolo Alexis Sánchez se movimentava sozinho no ataque.

A Bolívia manteve o cerco, liderada por Vaca, Carmelo Algarañaz e Lucas Chávez, mas o ataque da equipe da casa sofreu com a expulsão de Chávez aos 19 minutos.

Com um jogador a menos, os bolivianos aliviaram a pressão e deram fôlego ao time chileno, que não conseguia encontrar espaços.

- Altitude pesa -

"El Tigre" Gareca ajustou suas linhas no início do segundo tempo, mas o zagueiro Francisco Sierralta, um dos três reservas que haviam entrado, foi expulso após 10 minutos em campo.

Em um duelo de 10 contra 10, a Bolívia voltou a ser mais incisiva no ataque, mas com mais entusiasmo do que eficácia.

Bolivianos e chilenos começaram a mostrar sinais de cansaço, e a altitude do estádio de El Alto começou a cobrar seu preço de ambos os lados.

Com pressão, a Bolívia marcou o segundo gol aos 90 minutos, por meio do atacante reserva Enzo Monteiro.

Após este triunfo em El Alto, a Bolívia foca na partida da Venezuela contra o Uruguai, em Montevidéu. Uma vitória deixaria a 'Vinotinto' como forte candidata a garantir pelo menos uma vaga na repescagem.

Com a Argentina já classificada, as duas partidas decisivas restantes serão disputadas em setembro, quando serão definidas as seis vagas diretas e da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

A Bolívia enfrentará a Colômbia em Barranquilla, e o Chile, sem chances, visitará o Brasil. Na última rodada, os bolivianos receberão os brasileiros, enquanto os chilenos jogarão em Santiago contra o Uruguai.

'La Verde' sonha em repetir a histórica classificação para a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, enquanto o Chile, sem estrelas como Erick Pulgar e Arturo Vidal, não conseguiu substituir a chamada 'geração dourada' que conquistou dois títulos da Copa América (2015 e 2016).

Escalações:

Bolívia: Carlos Lampe - Diego Arroyo, Diego Medina (Yomar Rocha, 83'), Efraín Morales, Roberto Fernández - Robson Matheus (Moisés Villarroel, 78'), Gabriel Villamil, Ervin Vaca (Héctor Cuéllar, 78') - Lucas Chávez, Miguel Terceros e Carmelo Algarañaz (Enzo Monteiro, 71'). Técnico: Óscar Villegas.

Chile: Brayan Cortés - Fabián Hormazabal, Igor Lichnovsky, Benjamín Kuscevic (Francisco Sierralta, 46'), Gabriel Suazo - Felipe Loyola (Marcelino Núñez, 71'), Rodrigo Echeverría, Lucas Assadi (Víctor Dávila, 46')- Lucas Cepeda (Rodrigo Ureña, 62'), Dario Osorio (Javier Altamirano, 46'), Alexis Sánchez (cap). Técnico: Ricardo Gareca.

