Holanda atropela Malta (8-0); Polônia perde para Finlândia e se complica nas Eliminatórias

A Holanda venceu Malta por 8 a 0 em jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (10), enquanto a Polônia, sem seu atacante Robert Lewandowski e em meio a um conflito interno, se complicou ao perder por 2 a 1 na visita à Finlândia.

As duas partidas foram válidas pelo mesmo Grupo G, no qual os finlandeses lideram com 7 pontos, seguidos por Holanda e Polônia, ambos com 6.

No entanto, os holandeses disputaram apenas duas partidas, ambas com vitórias, enquanto a Finlândia já disputou quatro e a Polônia três, o que deixa a seleção 'Oranje' em uma posição muito favorável para assumir a liderança em breve.

Memphis Depay, jogador do Corinthians, liderou a equipe à vitória em Groningen com dois gols logo no início (9' de pênalti e 16'), antes dos gols de Virgil Van Dijk (20'), Xavi Simons (61'), Donyell Malen (74' e 80'), Noa Lang (78') e Micky Van de Ven (90'+2).

Já a Polônia perdeu por 2 a 1 na Finlândia com gols de Joel Pohjanpalo (31' de pênalti) e Benjamin Källman (64'), antes de Jakub Kiwior (69') descontar para os visitantes em Helsinque.

Os poloneses não conseguiram evitar a derrota nesta primeira partida desde que seu astro Robert Lewandowski (com 158 jogos disputados pelo seu país), ausente desta lista de convocados de junho, anunciou no fim de semana que não retornaria à seleção enquanto o atual técnico, Michal Probierz, com quem está em conflito, permanecer no comando.

- Áustria vence mais uma -

No Grupo H, a Áustria obteve sua segunda vitória em duas partidas nesta fase classificatória.

Três dias após derrotar a Romênia (2 a 1), os austríacos conquistaram mais três pontos com uma vitória por 4 a 0 fora de casa contra a modesta seleção de San Marino, com dois gols de Marko Arnautovic.

Com seis pontos, a Áustria está em segundo lugar em seu grupo, três pontos atrás da Bósnia-Herzegovina, que conquistou três vitórias em três jogos e não jogou nas Eliminatórias nesta terça-feira. Em vez disso, disputou um amistoso, em que perdeu por 2 a 1 para a Eslovênia fora de casa.

A Romênia, por sua vez, venceu o Chipre por 2 a 0 e está em terceiro lugar no grupo, com seis pontos, mas já tendo disputado quatro partidas.

- Inglaterra segue líder -

Outro grupo que teve jogos nesta terça-feira foi o K, onde a favorita Inglaterra não jogou e disputou um amistoso em Nottingham, perdendo por 3 a 1 para o Senegal, sua primeira derrota na 'era Tuchel'.

Harry Kane colocou a Inglaterra na frente naquela partida, mas os visitantes reagiram com gols de Ismaïla Sarr (40'), Habib Diarra (62') e Cheikh Sabaly (90'+3).

Com os líderes ingleses ausentes, a Albânia (2ª, 5 pontos) não conseguiu aproveitar e conseguiu apenas empatar por 1 a 1 com a Letônia (4ª, 4 pontos), ficando a quatro pontos da liderança dos 'Three Lions'.

A Sérvia, com dois jogos a menos que os albaneses, está em terceiro lugar com quatro pontos após conquistar sua primeira vitória nesta terça-feira, um triunfo por 3 a 0 sobre Andorra, após o empate sem gols no sábado em Tirana.

