Tuchel perde seu primeiro jogo no comando da Inglaterra em amistoso contra Senegal

A Inglaterra sofreu uma derrota inesperada por 3 a 1 em um amistoso em casa contra o Senegal nesta terça-feira (10), em Nottingham, o primeiro revés desde que o técnico alemão Thomas Tuchel assumiu o comando no início do ano.

A seleção inglesa teve quase todos os seus jogadores substituídos, com exceção do atacante Harry Kane, depois de conquistar uma vitória apertada e decepcionante por 1 a 0 sobre Andorra nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Inglaterra abriu o placar aos 7 minutos por meio de Kane, no que parecia o início de uma goleada, mas nada poderia estar mais longe da realidade.

O Senegal começou a causar problemas para os donos da casa na defesa, forçando o goleiro Dean Henderson a intervir com frequência.

O goleiro do Crystal Palace fez várias defesas importantes até que seu companheiro de clube Ismaïla Sarr empatou aos 40 minutos, após uma assistência de Nicolas Jackson, do Chelsea.

Um erro defensivo deixou Henderson muito isolado aos 62 minutos, e Habib Diarra o superou, colocando os senegaleses na frente.

Tuchel fez mudanças na a última meia hora, colocando em campo jogadores como o atacante Morgan Gibbs-White e o astro do Real Madrid Jude Bellingham.

Este último poderia ter empatado aos 84 minutos, mas um toque de mão de um companheiro impediu o gol.

Com a Inglaterra pressionando e quase conseguindo o empate, foi Cheik Sabaly quem acabou fazendo 3 a 1 para Senegal em um contra-ataque já nos acréscimos (90'+3).

Os jogadores ingleses deixaram o campo sob vaias da torcida. Esta foi a primeira derrota da Inglaterra diante de uma seleção africana.

