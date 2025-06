As frases marcantes de Bolsonaro no julgamento da trama golpista

Da derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022, às acusações sobre uma suposta trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) aproveitou seu interrogatório, nesta terça-feira (10), no Supremo Tribunal Federal (STF), para rechaçar as denúncias e defender seu mandato.

- "Um vazio" -

"Quando você perde uma eleição, é um vazio que o senhor não imagina", disse Bolsonaro (PL) ao ministro Alexandre de Moraes sobre os meses que se seguiram à sua derrota para Lula, em outubro de 2022.

- Suposta trama golpista -

"Nunca se falou em golpe, golpe é uma coisa abominável", afirmou o ex-presidente, acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter buscado, sem sucesso, o apoio das Forças Armadas para impedir a posse de Lula.

- Dentro das "quatro linhas" -

"Não me viram em nenhum momento agindo contra a Constituição. Eu joguei dentro das quatro linhas o tempo todo", afirmou, com um exemplar da Constituição em cima da mesa.

- Ausência na posse de Lula -

"Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil", comentou sobre sua decisão de se ausentar da posse de Lula e não passar ao sucessor a faixa presidencial.

- 8 de janeiro de 2023 -

"Aquilo não é golpe, não foi encontrada uma arma de fogo com aquelas pessoas", afirmou, referindo-se ao 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, uma semana depois da posse de Lula.

- Chapa com Moraes em 2026 -

Bolsonaro se permitiu brincar com o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de "ditador" e "canalha" no passado. "Gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26", disse o ex-presidente, inelegível até 2030. "Eu declino" a oferta, respondeu Moraes.

- Deus e Justiça -

"Que o Senhor ilumine os senhores (...) pelo bem do nosso país", disse Bolsonaro aos ministros do STF, que decidirão no voto sobre sua culpa ou inocência.

