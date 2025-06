Mulheres deverão usar burquíni ou roupa que cubra o corpo nas praias da Síria

As novas autoridades islamistas da Síria pediram, nesta terça-feira (10), que as mulheres usem burquíni ou roupas que cubram o corpo nas praias públicas, uma medida que não será aplicada nos estabelecimentos de luxo privados.

A decisão do Ministério do Turismo ocorre seis meses depois que uma coalizão islamista derrubou o ex-presidente Bashar al-Assad, cuja família governou o país por décadas.

No interesse do "bem comum", o ministério pediu aos frequentadores das praias públicas que usem roupas "mais decentes".

As mulheres devem "usar um burquíni ou maiôs que cubram mais partes do corpo", afirmou um comunicado do ministério.

Fora das áreas de banho, as mulheres devem usar roupas largas e os homens não devem andar com o torso nu.

Em uma Síria bastante conservadora, poucas mulheres usavam maiôs nas praias públicas.

As restrições não serão aplicadas, no entanto, aos clubes e estabelecimentos privados considerados de luxo pelo Ministério do Turismo.

Ali, "os maiôs ocidentais são permitidos dentro dos limites da decência pública", detalhou.

O ministério insistiu ainda na necessidade de usar "roupas largas e cobrir os ombros e joelhos" em locais públicos, e evitar "roupas transparentes ou muito justas".

Não foi especificado se haverá penalidades pelo descumprimento dessas novas regras.

