F1 divulga calendário da temporada 2026; Madri é novidade

Os organizadores da Fórmula 1 divulgaram nesta terça-feira (10) o calendário da temporada 2026 com 24 corridas, tendo Madri como novidade e a retirada do Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Imola.

O Mundial de 2026 da F1 começará pelo segundo ano consecutivo no circuito de Albert Park, em Melbourne, no fim de semana de 6 a 8 de março.

A etapa de Madri será realizada de 11 a 13 de setembro e encerrará a turnê europeia da temporada. O novo circuito madrilenho será misto, entre cidade e pista.

Uma curiosidade do novo calendário é que a corrida do tradicional GP de Spa-Francorchamps, na Bélgica, será disputada no mesmo dia da final da Copa do Mundo, em 19 de julho.

O GP do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, está programado para o fim de semana de 6 a 8 de novembro.

A temporada com 24 etapas terminará novamente no GP Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, de 4 a 6 de dezembro.

O Mundial de Fórmula 1 2026 incluirá a Cadillac como 11ª equipe no grid e terá novas regras de aerodinâmica.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), disse que a temporada 2026 da F1 "marca um importante novo capítulo para o esporte".

"Uma nova corrida, novas equipes e a chegada de novos fabricantes, todos trazendo uma era de inovação e competição", expressou Sulayem.

-- Calendário da temporada 2026 de Fórmula 1:

6-8 de março: Melbourne, Austrália

13-15 de março: Xangai, China

27-29 de março: Suzuka, Japão

10-12 de abril: Sakhir, Bahrein

17-19 de abril: Jidá, Arábia Saudita

1-3 de maio: Miami, Estados Unidos

22-24 de maio: Montreal, Canadá

5-7 de junho: Mônaco

12-14 de junho: Barcelona, Espanha

26-28 de junho: Spielberg, Áustria

3-5 de julho: Silverstone, Reino Unido

17-19 de julho: Spa-Francorchamps, Bélgica

24-26 de julho: Budapeste, Hungria

21-23 de agosto: Zandvoort, Holanda

4-6 de setembro: Monza, Itália

11-13 de setembro: Madri, Espanha

25-27 de setembro: Baku, Azerbaijão

9-11 de outubro: Singapura

23-25 de outubro: Austin, Estados Unidos

30 de outubro-1º de novembro: Cidade do México, México

6-8 de novembro: São Paulo, Brasil

19-21 de novembro: Las Vegas, Estados Unidos

27-29 de novembro: Lusail, Catar

4-6 de dezembro: Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

